Sungu beldesinde doğal gaz meşalesi yakıldı - Son Dakika

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Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde çalışmaların tamamlanmasıyla doğal gaz meşalesi yakıldı.

Beldedeki Vatan Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentte güzel çalışmaların yapıldığını ve beldenin de doğal gaza kavuştuğunu

Diğer ilçe ve beldelerin de doğal gaza kavuşacağını belirten Şimşek, AK Parti olarak hizmete devam edeceklerini aktardı.

Belde Belediye Başkanı Salih Görtürk de göreve seçildiğinden beri halkın yaşam kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Çok şükür, verdiğimiz çabalar meyvelerini veremeye başladı. Belde halkımız için ihtiyaç noktasında elzem olan doğal gazın meşalesini sizlerle birlikte yakmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okunan duanın ardından doğal gazın hizmete girmesi nedeniyle sembolik olarak doğal gaz meşalesi yakıldı.

Törene Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.