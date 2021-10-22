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Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı - Son Dakika

Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı

22.10.2021 17:14
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, trafik kazalarının minimize edilmesi için uygulama noktasında sürücülere çeşitli uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, trafik kazalarının minimize edilmesi için uygulama noktasında sürücülere çeşitli uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "2021-2023 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında trafik kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yol uygulaması yapıldı. Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulamaya katılarak sürücüleri trafik kurallarına karşı uyaran Vali Gündüzöz, sürücü ve yolculara el broşürü, çocuklara ise kırmızı düdük, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

"Büyük ekseriyetle emniyet kemeri takılmakta"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile birlikte farkındalık oluşturmak için trafik uygulaması yaptıklarını söyledi. Trafik kurallarının son derece önemli olduğunu anımsatan Vali Gündüzöz, "Trafikte boş yere canları veriyoruz, maddi hasarlı kazalarda da ekonomik kayıplara uğruyoruz. Bu nedenle çeşitli hususları tekrar vatandaşlarımıza hatırlattık. Memnuniyet verici ki büyük ekseriyetle emniyet kemeri takılmakta. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir unsur ve vatandaşlarımızın buna riayet ettiklerini görmekteyiz. Ama diğer hususlarda önemli; arabalarının bakımlarını yapmaları, trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerinde yaya önceliğine önem vermeleri ve her türlü konuda acele etmeden kurallara uyarak seyrüsefer içerisinde olmalarıdır" dedi.

"Römorkların arka tarafında reflektörlerin yer alması lazım"

Muş'un tarım ve hayvancılık şehri olduğu için pancar taşıyan traktör ve zirai aletlerin caddelere çıktığı önemli bir zaman periyodu içerisinde olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, "Traktörler kasalarıyla birlikte çiftçilerimiz şeker pancarını teslim etmek için yollara çıkıyorlar. Traktörler ve kasaları açısından da diğer araçlara tehdit oluşturmaması için belli kurallara uyulması lazım. Özellikle römorkların arka tarafında reflektörlerin yer alması lazım, ışık düzenlerinin tam olması lazım. Bu hususta da vatandaşlarımıza, hasetten de çiftçilerimize daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Canlar gitmesin, canlar acımasın, memleketimiz zarar görmesin. Daha dikkatli, trafik kurallarına uyan bir ülke olmamızı, memleket olmamızı, şehir olmamızı temenni ediyorum" diye konuştu.

Uygulamanın ardından Vali Gündüzöz, Muş Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesinde yeni alınan araçları inceledi. - MUŞ

Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı
Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı

Emniyet Müdürlüğü, İlker Gündüzöz, Polis, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Gündüzöz'den sürücülere uyarı - Son Dakika
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