MÜSİAD Konya Şubesi Konya'yı Avrupa'nın ilk "Karbon Nötr Şehri" yapmak için proje hazırladı - Son Dakika

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Hilmi Kağnıcı, Konya'yı Avrupa'nın ilk "Karbon Nötr Şehri" yapmak için bir hazırladıkları projeyi tanıttı.

MÜSİAD Konya binasında yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin gelişmiş ekonomilerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı bir pandemi dönemde, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başaran nadir ülkelerden biri olduğuna belirterek, Türkiye'nin ihracat ve yatırımlarda rekor artışlar yakaladığını kaydetti.

Kağnıcı, MÜSİAD Konya Şubesi olarak, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'na attığı imzanın Türkiye büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardından Konya'yı 2042 yılına kadar model bir şehir ve Avrupa'nın ilk karbon nötr şehri yapmak için hazırladıkları projeyi "Model Bir Şehir: Karbon Nötr Konya" ismiyle paylaştı.

"Türkiye'nin en temiz, gecekondu probleminin olmadığı, şehir planlamasının daha kolay yapılabildiği ve en düzenli organize sanayi bölgelerine sahip şehri olan Konya, kuraklık ve kıtlığa karşıda kendi kendine yetebilen bir şehir olmalıdır. Şehrimiz için konuyla ilgili önemli ve ciddi adımların biran evvel atılması gerekmektedir." diyen Başkan Kağnıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konya'nın karbon nötr şehir olması sıradan bir hadise değildir. Beş yıl önceki çevre deyince ilk akla gelen algıdan tamamen farklıdır. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği nedeniyle dünyanın büyük bir kuraklık ve kıtlıkla karşı karşıya kalma riski vardır."

Kağnıcı ayrıca, MÜSİAD Konya Şubesi olarak son olarak da Kazakistan'dan gelen iş dünyasından bir heyeti misafir ederek oldukça verimli iş bağlantıları kurduklarını, ayrıca Afrika ülkeleri ile de ticaret hacmini üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara hız vereceklerini de sözlerine ekledi.