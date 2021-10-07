Müsilaj etkisini kaybedince, balıklar sürüler halinde gezmeye başladı - Son Dakika

Müsilaj etkisini kaybedince, balıklar sürüler halinde gezmeye başladı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde etkisini kaybeden müsilajın ardından, kırlangıç, levrek ve torik türündeki balıklar sürüler halinde gezmeye başladı. Dalgıç tarafından kaydedilen görüntülerde, müsilajın deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiği görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı İzmit Körfezi'nde, müsilaja karşı mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalarla kıyılardaki müsilaj tabakaları büyük miktarda ekipler tarafından toplanıyor. İzmit Körfezi'nin derinliklerinde zıpkınla avlanan dalgıç Levent Şişman da kırlangıç, levrek, torik türünde sürüler halinde gezen balıkları görüntüledi. Görüntülerde, deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de müsilajın etkisini kaybettiği görülüyor.