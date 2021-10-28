Mustafa Ceceli Kayseri'de konser verdi - Son Dakika

Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Mustafa Ceceli konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konsere, binlerce vatandaş ilgi gösterdi.

Ceceli'nin, sevilen parçalarını seslendirdiği konsere ellerindeki Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar da sanatçıya cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Konserde, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ceceli'ye çiçek verip, Kayseri'nin yöresel lezzeti olan pastırma ikram etti.

Başkan Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs sürecinin yavaş yavaş normalleşmeye başladığını söyledi.

Kayseri'nin birlik ve beraberlik şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, kenti daha iyi yerlere taşımak için el ele gönül gönüle çalışmak gerektiğini dile getirdi.