Mustafa Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Helvacıoğlu'nun 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklama şöyle:

"İlk muhtarlık sisteminin kurulduğu 19 Ekim 1829 tarihinden bu yana, 189 yıldır muhtarlarımız, halkın temsilcisi ve katılımcı demokrasinin öncüsü olarak hizmet vermektedirler.

Muhtarlık kurumu ülkemizin idari yapısında önemli bir yere sahiptir. Seçilmiş kişi anlamına gelen muhtarlar hem halkın hem de devletin temsilcisi görevini başarıyla yerine getirmektedirler.

Bugünkü köyler ve köy muhtarlıkları işleyişine yönelik temel düzenleme 1924 yılında çıkarılan köy kanunudur.

Üstlenmiş oldukları mahalli nitelikteki görevlere karşın muhtarlıklar siyasi bir mevki olarak görülmemiş bu nedenle de muhtarlığa adaylıklar siyasal partilerden bağımsız olarak gerçekleşmektedir.

Keşan Belediyesi olarak da Keşan'da tüm muhtarlarımız ve Muhtarlar Derneğimiz ile uyum içinde çalışmaktayız. Kendilerinin sorunlarında her zaman yanlarındayız. Halkın ve aynı zamanda devletin temsilcisi, katılımcı demokrasinin öncüsü tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlar sevgi ve saygılar sunarım."