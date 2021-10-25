'Mutluluk Vagonu' tarafından öğrencilere destek - Son Dakika

Merkezi Şanlıurfa'da bulunan 'Mutluluk Vagonu' çeşitli illerde bulunan hayırseverlerden topladıkları nakdi ve malzeme yardımıyla eğitime destek olmaya çalışıyor.

'Rotamız İyilik' sloganıyla gerçekleştirilen yardım programında Göçeri, Ballı ve Eskitaş ilkokulunda eğitim gören yaklaşık 300 öğrenciye kitap, defter, kırtasiye ve ayakkabı gibi çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Öğrencilere hijyen kurallarına uyulması ve kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulunan Sağlık Personeli Veysel Tok, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım etmek amacıyla farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Onların mutlu olması bizi sevindiriyor. Hayırseverlerden topladığımız nakdi, kırtasiye ve giyim yardımlarını öğrencilerimize ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Geleceğe dair yapılan en büyük yatırımın eğitime yönelik yapılan yatırımın olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, "eğitime destek olmak isteyen gönüllüler 'Mutluluk Vagonu' adı altında bir topluluk oluşturmuşlar. Topluluk adı altında hayırseverlerimizden topladıkları yardımlarla ilçemizde bulunan yaklaşık 300 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulundular. Kendilerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Program, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram tarafından Mutlu Vagonu üyelerine Teşekkür Plaketi ve Teşekkür Belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.