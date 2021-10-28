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Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11'i aranıyor - Son Dakika

Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11'i aranıyor

28.10.2021 14:22
Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11'i aranıyor

Sosyal medya ağları üzerinden 'sokak röportajı' sırasında kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüphelinin 11'i sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Sosyal medya ağları üzerinden 'sokak röportajı' sırasında kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüphelinin 11'i sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 'muz' üzerinden sosyal medya platformlarından yapılan provokasyona ilişkin olarak harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, bir vatandaş tarafından verilen sokak röportajı sırasında, kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüpheli tespit edildi. Dün ve bugün Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde yapılan operasyonların ilk etapta 7, operasyonun devamında ise 4 kişi yakalandı. Toplam 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin 26 Ekim'de Hollanda'ya gittiği belirlendi. Zanlıların 7'sinin ise İstanbul dışında olduğu kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçunda işlem gördükleri öğrenilirken, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

Polis, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muz paylaşımları yapan 11 yabancı şüpheli yakalandı, 11'i aranıyor - Son Dakika


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