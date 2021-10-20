Müzisyen Durul Gence, hayatını kaybetti - Son Dakika

TÜRK müziğinin usta isimlerinden Durul Gence (81), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rock, pop, caz alanında müzik yapan ve uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Durul Gence, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 6 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışan Gence, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.