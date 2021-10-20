Müzisyen Erdal Erdoğan'dan "İslahiye'de ırkçı saldırı" paylaşımlarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde müzisyenlik yapan ve bir düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan, "ırkçı saldırı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğünde darbedilen Erdal Erdoğan'ı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Müzisyen Erdoğan, yaşanılan olayın gerçekten çok üzücü olduğunu belirtti.

Bazı kesimlerin olayı ırkçılığa çekmeye çalıştığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irkçılığa çekmeye çalışıldı ama kesinlikle öyle bir ithamda bulunulmadı. Biz kendimiz de Kürt'üz. Düğünde saz çalıyordum, zaten düğün sahibi de Kürt. O şahısları tanımam. Düğün sahipleriyle ilgili bir sorunumuz olmadı. Bir anda gelişen bir olay. Halayın içerisinden bize bir tekme geldi. O an olayın şokunu yaşadık. Kesinlikle düğün sahiplerine saygısızlık, edepsizlik yapma veya ben bunu çalmam gibi tavrım olmadı. Niye böyle bir olay oldu gerçekten bilmiyorum. Çünkü hayatım boyunca böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum."

Erdoğan, olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü aktararak, "Bu olayın farklı yönlere çekilmesine hiç gerek yoktu. Doğusundan batısına Türk, Kürt, Laz herkes bizim yanımızda oldu, herkese teşekkür ediyorum. Düğün sahiplerini tanımıyorum. Olaydan sonra düğün sahipleri önümüzde nefer oldu. Üzücü bir olay. Hiç kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem." ifadelerini kullandı.

İslahiye'de 18 Ekim'de düzenlenen bir düğünde saz çalan Erdal Erdoğan'ın bir kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler bazı sosyal medya hesaplarından "ırkçı saldırı" iddiasıyla paylaşılmış, Gaziantep Valiliği de iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.