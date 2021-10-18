Myanmar: ASEAN, ülkede devam eden şiddetin sorumluluğunu paylaşmalı - Son Dakika

Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing, ordunun şubat ayındaki darbesiyle iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkede devam eden şiddetin bastırılması konusundaki başarısızlıkla ilgili Güneydoğu Asya ülkelerinin de sorumluluğu paylaşması gerektiğini savundu.

General Min Aung Hlaing, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ülkedeki kargaşanın askeri darbeye karşı çıkmak için örgütlenen gruplardan kaynaklandığını iddia etti.

Hükümetinin barış ve istikrarı yeniden sağlamaya çalıştığını belirten Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'daki muhalif grupların şiddet kullanımını görmezden geldiğini ve bu konuda sorumluluk almadığını öne sürdü.

Ülkede devam eden şiddet konusunda özellikle "gölge hükümet" olarak tanımlanan siyasi muhalefetin Ulusal Birlik Hükümeti'ni suçlayan Min Aung Hlaing, gölge hükümetle müttefik olan silahlı etnik azınlık grupları da suçladı.

Min Aung Hlaing, Myanmar'daki siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan'ın, görevden alınarak hapsedilen devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması üzerine iptal ettiği Myanmar ziyaretine atıfta bulunarak, söz konusu konuların "pazarlık edilemez" olduğunu söyledi.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN zirvesine davet edilmedi

ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'den cuma günü yapılan açıklamada, 26-28 Ekim'de gerçekleştirilecek ASEAN zirvesine Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing yerine siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceği bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve Erywan Yusuf'un devrik lider Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetimden cumartesi günü yapılan açıklamada ise Min Aung Hlaing'i zirveden dışlama kararı nedeniyle "son derece hayal kırıklığına uğradıkları" belirtilerek, Myanmar'ın temsil meselesiyle ilgili tartışmalar ve kararın oy birliği olmadan alındığı ve ASEAN'ın amaçlarına aykırı olduğu savunuldu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.