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Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği iddia edildi - Son Dakika

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği iddia edildi

11.10.2021 18:09
Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği iddia edildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint'in avukatı, seçim kampanyası sırasında ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal etmediklerini öne sürdü.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint'in avukatı, seçim kampanyası sırasında ikilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal etmediklerini öne sürdü.

Suu Çii'nin avukatı Kyi Win, şubat ayında ordunun askeri darbeyle ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra, aleyhine birkaç dava açılan Suu Çii ve Myint'in kendilerine yöneltilen "2020 seçim kampanyası sırasında Kovid-19 salgınına ilişkin kısıtlamaları ihlal etmek" suçunu işlemediklerini açıkladı.

Öte yandan yargıç, Su Çii'nin duruşmalarının haftalık yerine iki haftada bir yapılması talebini reddetti.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, şubat ayında ordunun askeri darbeyle ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra, aleyhine açılan birkaç davadan birinde bu ay ilk kez mahkemede ifade verecek.

Devrik liderin destekçileri ve bağımsız analistler, devrik lidere yöneltilen suçlamaların asılsız ve ordunun iktidarı ele geçirmesini meşrulaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu iddia ediyor.

Suu Çiii, 2020 seçim kampanyası sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaları ihlal etmek, yasa dışı yollardan telsiz elde etmek ve telsizleri lisanssız kullanmaktan yargılanıyor.

Aleyhindeki tüm davalar halka ve basına kapalı yapılan Suu Çii, askeri yönetim tarafından başkent Naypyitaw'da açıklanmayan bir yerde tutuluyor.

Cuma günü Suu Çiii'nin yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili ayrı bir davada eski bir siyasi müttefiki devrik lidere büyük miktarda nakit ve altın verdiğini itiraf etti.

Her biri 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren dört yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olan Suu Çii'nin, ayrıca en fazla 14 yıl hapis cezası öngören resmi sırlar yasasını ihlal etmekten yargılanması için de hazırlıklar başladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Yolsuzluk, Myanmar, Yargıç, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmediği iddia edildi - Son Dakika
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