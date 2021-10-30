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Myanmar'da ordunun 160'dan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi - Son Dakika

Myanmar'da ordunun 160'dan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi

30.10.2021 16:43
Myanmar'da ordunun 160'dan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi

Myanmar ordusunun 160'tan fazla binayı ateşe verdiği öne sürüldü.

Myanmar ordusunun 160'tan fazla binayı ateşe verdiği öne sürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, ordunun Myanmar'ın kuzeybatısındaki bir kasabada, kilise de dahil 160'tan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi.

Yangınların dün erken saatlerde başlayıp gece boyunca devam ettiği savunulurken, can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Londra merkezli insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) yaptığı açıklamada, ofislerinin "kasıtlı olarak ateşe verilen" binaların birinde olduğunu ifade etti.

Chin İnsan Hakları Örgütü de alevlerin bugün söndürüldüğünü, 200'e yakın evin çıkan yangınlarda tahrip olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.

BM endişe edildiğini belirtmişti

Birleşmiş Milleler (BM), 22 Ekim'de Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddeti artırmasından endişe edildiğini bildirmişti.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun kuzey eyaletlerine on binlerce asker ve ağır mühimmat konuşlandırmasının Arakan eyaletinde 2016 ve 2017'de yaşanan soykırımın öncesindeki asker sevkiyatlarına benzediğine işaret etmişti.

Andrews, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız, zira asker konuşlandırılan bölgedeki halk, daha fazla kitlesel vahşete karşı kendilerini hazırlamış durumda. Umarım haksız çıkarım." ifadesini kullanmıştı

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu verilerine göre ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

İnsan Hakları, Myanmar, Asker, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da ordunun 160'dan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da ordunun 160'dan fazla binayı ateşe verdiği iddia edildi - Son Dakika
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