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Myanmar ordusunun gözaltındakilere sistematik işkence yaptığı iddia edildi - Son Dakika

Myanmar ordusunun gözaltındakilere sistematik işkence yaptığı iddia edildi

28.10.2021 11:02
Myanmar ordusunun gözaltındakilere sistematik işkence yaptığı iddia edildi

Myanmar ordusunun, yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana, gözaltına aldıkları kişilere "metodolojik ve sistematik" işkence yaptığı iddia edildi.

Myanmar ordusunun, yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana, gözaltına aldıkları kişilere "metodolojik ve sistematik" işkence yaptığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmada, Myanmar'da ordunun darbeyle yönetimi ele almasının ardından gözaltına alınan kişilerin, çeşitli işkence ve kötü muamelelere maruz kaldığı belirtildi.

Araştırmada, Myanmar ordusunun halk üzerinde baskı oluşturarak korkuyu yaymak amacıyla darbe karşıtı gösterilere yaralananları ve buralarda hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini teşhir ettiği ve kasten sağlık görevlilerine saldırdığı öne sürüldü.

AP'ye konuşan işkence mağdurları, Myanmar silahlı kuvvetlerinin gözaltında bulundukları sürede kendilerine "metodolojik ve sistematik" işkence yaptığını anlattı.

İşkence mağdurlarından ismi açıklanmayan bir keşiş, güvenlik güçlerinden kaçarken kendisini merminin sıyırıp geçtiğini, demir çubuklar ve tüfek dipçikleriyle dövüldüğünü kaydetti.

Keşiş, güvenlik güçlerinin gözaltına aldıkları kişilere yönelik suç delili oluşturmak için bu kişilerin molotofkokteylleriyle fotoğraflarını da çektiğini ileri sürdü.

Kıyafetinin değiştirilerek sorgulama kampına alındığına işaret eden keşiş, burada da "kurbağa gibi zıplamak" dahil çeşitli aşağılayıcı muamelelere tabi tutulduğunu anlattı.

Keşiş, 6 günlük sorgusunun ardından karakola, ardından da yakındaki bir gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

İşkence mağdurlarından 21 yaşındaki muhasebeci genç ise sorgulamasında askerlerce feci şekilde dövüldüğünü, gördüğü şiddetin etkisiyle bayıldığını ve buzlu suya sokularak uyandırıldığını ifade etti.

Genç, gördüğü "sistematik" işkencelerden babasının güvenlik güçlerine rüşvet vermesinin ardından kurtulduğunu belirtti.

İşkence nedeniyle bir gözünü kaybetti

Myanmar güvenlik güçlerinin işkencelerine maruz kalan 23 yaşındaki bir öğrenci ise sorgulamalarda "sistematik" işkencelere maruz kaldıklarını, askerlerin işkencelerde bıçak da kullandığını ifade etti.

İşkence mağduru öğrenci, işkence görenlerden birinin, gördüğü şiddetin ardından gözünü kaybettiğini söyledi.

Evinde gözaltına alınan bir diğer kişi ise sorgulamalarda hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine verilmediğine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Associated Press, Myanmar, Teşhir, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar ordusunun gözaltındakilere sistematik işkence yaptığı iddia edildi - Son Dakika


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