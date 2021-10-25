Myanmar yönetiminden, ASEAN'la mutabık kalınan maddelere "mümkün olduğunca" uyma sözü - Son Dakika

Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren askeri yetkililer, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile 24 Nisan'da Myanmar'da barışın tesisi için mutabık kalınan maddelere "mümkün olduğunca" uyacaklarını bildirdi.

The Wire haber sitesinin Myanmar devlet medyasına dayandırdığı haberine göre, askeri yönetim, diğer ülkelerle barış içinde olmaya ve 24 Nisan'da bölge ülkeleriyle üzerinde uzlaşıya varılan maddelerin uygulanması için iş birliği yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Askeri yönetim, pazar günü ASEAN ile üzerinde anlaşmaya varılan bir barış planı için "mümkün olduğunca" iş birliği yapma sözü verdi.

ASEAN liderleri 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelerek Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmüştü.

Toplantıda liderler, Myanmar'daki krizin çözümü için şiddetin durdurulması, taraflar arası diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın Myanmar'daki diyalog süreci için özel temsilci atanması, Myanmar'a insani yardımların ulaştırılması konularında mutabık kalmıştı.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim kararın hayal kırıklığı ile karşılandığını dile getirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.