Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi - Son Dakika

Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi
10.10.2021 16:45
- Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi NAHÇIVAN - 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı...
- Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi NAHÇIVAN - 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.
Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği ve 20 Eylül'de başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan'da gerçekleştirildi. 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.
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