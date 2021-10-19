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Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi - Son Dakika

Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi

19.10.2021 10:04
Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Büyükşehir, nakille gelen personellerine oryantasyon eğitimi vererek kurum kültürünü aşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesine katılan personellere oryantasyon eğitimi vermeye devam ediyor. Büyükşehir'e nakille gelen ve kurumun çeşitli birimlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli olarak göreve başlayan personel için kurumsal aidiyet ve motivasyon kazandırmak amacıyla 'Oryantasyon Eğitimi' düzenlendi.

HOŞ GELDİNİZ

Büyükşehir toplantı salonunda düzenlenen eğitimde dört başlıkta sunum yapıldı. 'Kurum Kültürü ve Etik Eğitimi', 'Çalışma Hayatında Mali ve Sosyal Haklar', 'Personel Özlük Hakları' ve 'EBYS Eğitimi' içerikleriyle yapılan eğitim programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram da bir konuşma yaparak, kuruma katılan personellere "Hoş geldiniz" dedi.

"BAYRAĞI BİR ADIM DAHA İLERİYE TAŞIYACAKSINIZ"

Bayram, "Farklı kurumlarda tecrübe kazanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geldiniz. Buradaki tecrübelerinizi arkadaşlarımıza intikal ettirirsiniz. Aynı şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde edineceğiniz birikimle bayrağı bir adım daha ileriye taşıyacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.

Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi - Son Dakika


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