NAR YÜKLÜ KAMYON KAVŞAĞA DEVRİLDİ: 4 YARALI - Son Dakika

NAR YÜKLÜ KAMYON KAVŞAĞA DEVRİLDİ: 4 YARALI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 21.45'te Kumluca İlçesi Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı Shell Kavşağında meydana geldi. Finike ilçesindeki nar paketleme tesisine götürmek için Kumluca'nın Yazır mahallesinden nar yüklenen Dursun T. yönetimindeki 07 ARL 68 plakalı kamyonun Shell Kavşağına 100 metre kala tekeri patladı. Nar yüklü kamyon kavşağın ortasında devrildi. Kamyondaki nar dolu kasalar yola döküldü. Yol trafiğe kapatılırken kazayı gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı. Kaz yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü Dursun T., Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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