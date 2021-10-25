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Narko avcılarından kimse kaçamıyor - Son Dakika

Narko avcılarından kimse kaçamıyor

25.10.2021 15:20
Narko avcılarından kimse kaçamıyor

Gaziantep'te narkotik polisler, uyuşturucu avcılarına geçit vermiyor.

Gaziantep'te narkotik polisler, uyuşturucu avcılarına geçit vermiyor. Narko avcılar, art arda düzenlenen şok baskınlarda en gizli yerlere bile saklanan uyuşturucuları elleri ile koymuş gibi buluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde başta 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarının yanı sıra uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Terörü besleyen ve gençleri esir alan uyuşturucu belası ile dişe diş mücadele yürüten ekipler, gelen en küçük ihbarları bile anında değerlendiriyor.

Özel Harekat Polislerinin de desteği ile art arda operasyonlar düzenleyen narko avcıları, yaptıkları şok baskınlarda ise kısa sürede gizlenen uyuşturucuları ortaya çıkarıyor. Ekipler, kimi zaman çatılara, kimi zaman çelik kasanın altına, kimi zaman dolap arasına, kimi zaman ise mutfaktaki tezgahların çekmecelerine saklanan uyuşturucu ve paraları kendi elleriyle koymuş gibi buluyor. Zorlandıkları anlarda ise ekiplerin yardımına narkotik köpekler yetişiyor. Ekipler, narkotik köpeklerin yardımıyla buzdolabındaki gizli bölme veya piknik tüpünün içerisi gibi akla gelmeyecek yerlerdeki uyuşturucuları kaçırmıyor.

Öte yandan ekipler 18 Ekim ve 24 Ekim tarihleri arasındaki 6 günde yaptığı operasyonlarda gizli bölmelere saklanmış, 8 kilo 193 gram eroin, 6 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 673 gram metamfetamin, 236 gram bonzai, 24 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi ele geçirdi.

Son 6 günde uyuşturucu baskınlarında ekipler tarafından gözaltına alınan ve haklarında yasal işlem başlatılan 337 şüpheliden 21'inin tutuklandığı, 310'unun serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Narko avcılarından kimse kaçamıyor - Son Dakika


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