Üye Girişi
Nasa: "Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü" - Son Dakika

Nasa: "Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü"

11.10.2021 08:35
Nasa:

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim insanları, komşumuz Mars'la ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim insanları, komşumuz Mars'la ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Kızıl Gezegen Mars'a gönderilen ve Jezero Krateri'ne indirilen Perseverance (Azim) gezgininin gönderdiği binlerce fotoğrafı inceleyen uzmanlar şu açıklamayı yaptı:

"Jezero Krateri 3.7 milyar yıl önce durgun bir göldü. Ara ara oluşan seller, yüzlerce kilometre öteden bu kraterin olduğu göle büyük kayalar taşıdı."

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Benjamin Weiss bakın ne diyor:

SIRADA FOSİL BULMAK VAR

"Fotoğraflara baktığınızda tamamen çölleşmiş bir yere bakıyorsunuz. Tek bir su damlasının izi yok. Ama geçmişte burada bir göl vardı. Bu gezegenin tarihinde çok derin bir şeyler yaşandığı kesin."

Nasa:
Fotoğraflardaki kayalar, gölü işaret ediyor.

Yine MIT'ten Tanja Bosak şöyle konuştu: "Şimdi sıra fosil bulmaya geldi. O kayalarda yaşam izi bulmak zaman alacak. Ama zaten bu bir maraton."

NASA'da görevli Türk bilim adamı Umut Yıldız'ın sözlerini hatırlayacaksınız: "Mars'ta sıvı su yok ancak toprağın altında donmuş su izlerine rastladık."

TIKLAYIN, MARS HELİKOPTERİNİN UÇUŞ SESİNİ DİNLEYİN

İNSANOĞLU, MARS'TA OKSİJEN ÜRETTİ

Nasa: Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Nasa: 'Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 08:22 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu 07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran 07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi 00:16 Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi Gençler arasında çıkan 23:23 Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım 21:44 Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım
Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci 19:48 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son Dakika Haberleri
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
07:17 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı         
08:33
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?         
07:18
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti         
19:27
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 08:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Nasa: "Mars'taki Jezero Krateri Bir Zamanlar Göldü" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement