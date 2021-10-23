Üye Girişi
NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor - Son Dakika

NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

23.10.2021 15:07
NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay'a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş testlerinde son aşamaya gelindiği belirtildi.

Artemis 1 misyonunun, "gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının önünü açacağı" kaydedilen açıklamada, bu sayede astronotların Ay ve çevresinde daha karmaşık görevler yürütülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Artemis 1'in, uzay araştırmaları için bir "temel" oluşturacağı ve Artemis 2'deki mürettebatlı ilk uçuş öncesi, insan varlığının Ay ve ötesine genişletilmesine yönelik "kararlılığın ve yeteneğin" göstergesi olacağı ifade edildi.

Misyon kapsamında NASA, ara yüz ve iletişim sistemleri de dahil olmak üzere, şubat ayına kadar bir dizi test gerçekleştireceğini duyurdu.

NASA'nın insanları Ay'a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11 misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor 14:41 Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı 14:28 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar 13:20 Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
14:52 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:42 Nijer- İstanbul uçağında lavaboda gizlice sigara içen yolcu yangın çıkardı
14:41 Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu
14:41 Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
Transfer haberleri sonrası Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Melo paylaşımı Transfer haberleri sonrası Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Melo paylaşımı         
15:01
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu         
14:42
Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir         
14:29
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi         
14:11
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi         
13:44
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 15:12:17. #1.11#
SON DAKİKA: NASA, Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement