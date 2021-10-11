NATO gemileri Samsun'dan ayrıldı - Son Dakika

Türkiye , İtalya , Romanya , İspanya ve Bulgaristan 'a ait 5 savaş gemisi 7 Ekim'de Samsun Limanı'na demir atmıştı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun'a gelen 5 gemi, 4 gün burada kaldı. Gemilerin ihtiyaç molası verdiği öğrenildi.

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