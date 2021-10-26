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Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor - Son Dakika

Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor

26.10.2021 15:44
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor

Antalya'da navigasyona yazdığı adres sebebiyle yanlış yola girdiği ileri sürülen ve otomobili merdivenlerde asılı kalan sürücünün yolunun devamının falezler ve denize çıktığı belirlendi.

Antalya'da navigasyona yazdığı adres sebebiyle yanlış yola girdiği ileri sürülen ve otomobili merdivenlerde asılı kalan sürücünün yolunun devamının falezler ve denize çıktığı belirlendi. Sürücünün merdivenlerden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşlar ise sürücünün yolu karıştırdığını söyledi.

Dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkında trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı. Vatandaşların uyarısına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi. Araç bir süre sonra merdivenlerin ortasında asılı kaldı. Vatandaşların ve polisin yardımıyla sürücü araçtan indirildi. Sürücü E.T, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların sürücüye, "Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah'ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten" dediği duyuldu.

E.T'nin ise aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi. Aracın takılı kaldığı merdivenin devamının ise 100 metre sonrasının falezler ve deniz olduğu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı.

"Asılı kalmış"

Olayı duyan Ümit Uygur, her gün bölgede bisikletle gezi yaptığını belirterek, "Hanımefendi navigasyonu dinleyerek buradan inmeye çalışmış. Geçen haftalarda benzer olay İstanbul'da olmuştu. Burada da o olayın aynısı olmuş. Araç merdivenlerden inip aşağıda havada asılı kalıyor. Burası merdiven, ben gördüm hemen geri döndüm" dedi.

"Merdivenleri görememiş sanırım"

Arkadaşıyla parkta gezen Hüseyin Can Karalı, "Dün gece yarısı olay meydana gelmiş, sürücü biraz alkollüymüş. Navigasyona da gitmek istediği yeri yazıp buradan geçmek isterken merdivenlere iniyor ama burada asılı kalıyor. Çünkü merdivenleri görememiş sanırım. Vatandaşlar uyarıyor ama dinlemiyor. Fark etmemiş yolu. Daha sonra vatandaşların yardımıyla kurtarıldı" diye konuştu. - ANTALYA

Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor
Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor

Muratpaşa, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Navigasyonun sürücüye yaptığını duyan inanamıyor - Son Dakika


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