Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde aniden bastıran sağanakla birlikte etkili olan fırtına, minarelerin külahını devirdi, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan sağanak ile birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına İsabeyli Mahallesi'nde ağaçları kökünden söküp, devirdi. Galericiler sitesinde ise bir oto galerinin çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatı otomobillerin üzerine düştü, galeride ve araçlarda büyük çapta maddi zara oluştu.

Nazilli'deki 36 yıllık Garaj Camisi'nin her iki minaresinin fırtına nedeniyle külahları yerinden sökülüp, düştü. Bu sırada yoldan geçen 2 kadın, külahlardan birinden son anda kaçarak kurtuldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Diğer minarenin külahı ise o sırada cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşüp, maddi hasara neden oldu.

Ölümden son anda kurtulan İşçen, "Bir anda yağmur yağdı, ben de o sırada tezgahtaki malımı topluyordum. Malı arabaya koydum, kasaları koyarken, minarenin uçan parçaları üzerime geldi. Canımı kurtarmak için arkaya kaçtım. 26 yıldan beri burada pantolon satıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.