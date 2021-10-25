Necmettin Giritlioğlu Caddesi yepyeni görünüme kavuştu - Son Dakika

Çalışmalar kapsamında Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Cadde, şerit çizgilerinin de yenilenmesiyle kullanıma açıldı.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz ayı başında yaptığı çalışmalar neticesinde bozuk olduğunu tespit ettiği cadde ve sokakları sıcak asfaltla kaplıyor. Yollar araç ve yaya trafiği için modern bir hale getiriyor.

2021 YILINDA 27 BİN TON SICAK ASFALT SERİLDİ

Yaz ayında başlayan sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında bugüne kadar; Barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Güzelhisar Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklar, Siteler Mahallesi 493 ve 500 sokak, Tanker Garajı yolu, Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi, Vali Mithat Caddesi, Güneş Sokak, Yeni Şakran Mahallesi Şair Namık Kemal Caddesi sıcak asfaltla kaplandı. Yaz ayı başından bugüne kadar kent genelinde toplam 27 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

"ASFALT ÇALIŞMALARIMIZA PROGRAM DAHİLİNDE DEVAM EDECEĞİZ"

Asfalt çalışmalarını kent genelinde sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda kent trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nin asfalt serimini tamamladık. Necmettin Giritlioğlu'na 3 Bin 750 ton sıcak asfalt döküldü. Böylece 2021 yılı haziran ayı başından bugüne Aliağa Belediyesi olarak 27 bin ton sıcak asfalt serimini tamamlamış olduk. Asfalt çalışmalarımıza yaz ayı başında hazırladığımız plan ve program dahilinde devam edeceğiz" dedi.