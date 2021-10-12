Nepal'de otobüs kazasında 25 kişi öldü - Son Dakika

Nepal'de polis yetkilileri ülkenin kuzeybatısındaki bir otobüs kazasında en az 25 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Mugu ilçesinden geçen otobüsün kaza yapması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın nedeni belli olmazken, otobüsün frenlerinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun yaşamış olabileceği belirtildi.

Yerel basında yer alan görüntülerde, bir tepenin eteğinde devrilen otobüsün enkazı yer aldı.

Polis, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Otobüstekilerin birçoğunun Nepal ve Hindistan'da büyük bir dini festival olan Dashain kutlamalarının ardından evlerine dönmekte olduğu sanılıyor.