NEVŞEHİR'DE 2 OTOBÜS İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 40 ÜNİVERSİTELİ YARALANDI - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüs ve çekicinin karıştığı zincirleme kazada üniversite öğrencisi 40 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 50 AAK 817 plakalı otobüs, yola aniden çıkan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı. Arkalarından gelen Kenan K. yönetimindeki 50 SP 031 plakalı otobüste aynı 50 AAK 817 plakalı otobüse çarparak, şarampole devrildi. Kazada iki otobüste bulunan ve Hacıbektaş ilçesine gezmeye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencisi 40 kişi yaralandı.Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yaşanan kazayla ilgili bilgi veren Vali Becel, Öncelikle Nevşehir'imize geçmiş olsun diliyorum. 11 Ekim'de başlayan gençlik buluşması kapsamında 81 ilden gelen 162 gencimizi ağırlıyorduk. Bu program kapsamında öğrencilerimiz ilimizin farklı bölgelerini geziyordu. Bugünkü program kapsamında gençlerimiz Hacıbektaş ilçemizi gezmeye gitmişti. Hacıbektaş gezisini tamamlayıp Nevşehir'e döndükleri esnada kaza meydana geliyor. Kazanın hafif sıyırıklarla geçirilmesi bizim için teselli. 39 öğrencimize ayakta müdahale edildi. 1 gencimizin ise kolunda kırık var. Gençlerimizin hepsi Nevşehir'deki hastanelerde tedavi oldu. Biraz önce hepsini ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. Bununla geçmiş olsunö ifadelerini kullandı.Kaza ile igili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR, (DHA)