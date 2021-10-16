Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde cami inşaatında meydana gelen göçük sonucu bir işçi yaralandı.
Yeni Mahalle'de yapımı devam eden camideki inşaat çalışması sırasında yan duvar kalıbı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi Halil İbrahim Taşkın'ı alandan çıkardı.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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