Nevşehir'de "Çilek Yetiştiriciliği Kursu"na katılan kadınlara sertifika verildi - Son Dakika

Nevşehir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Çilek Yetiştiriciliği Kursu"nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan programda, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında, çilek yetiştiriciliği konusunda açılan kursu tamamlayan 22 kadına sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Mermiş, meslek edindirme kurslarını önemsediklerini, ileri ki süreçte benzer kursların düzenlenmesi için planlama yaptıklarını belirtti.