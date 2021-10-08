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Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

08.10.2021 15:20
Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

"Silahla tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K., "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçundan hakkında 12 ay 5 gün hapis cezası bulunan H.Ö.Ç. ile "basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılan B.Y. ekiplerin çalışmaları sonucu yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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