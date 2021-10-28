Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 2 sanığı yakaladı - Son Dakika

Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen Ö.S. ve Ö.D'yi yakaladı.
Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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