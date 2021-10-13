Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan 2 otobüsten birinin devrilmesi, bir çekicinin de başka bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi.

Gülşehir- Hacıbektaş karayolu 10. kilometrede arıza yapan ve yol kenarında bekleyen 50 SG 031 plakalı otobüse 50 EP 100 plakalı çekici arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkan çekici karşı şeride savruldu. O sırada Nevşehir istikametine gelen çekiciye çarpmamak için ani fren yapan 50 SP 031 plakalı otobüse, arkasındaki 50 AAK 817 plakalı otobüs çarptı. 1 otobüsün devrildiği kazada yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Gençlerimize ve Nevşehirimize geçmiş olsun"

Hastanede yaralıları ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada, "Tüm gençlerimize ve Nevşehirimize geçmiş olsun. 11 Ekim'de başlayan 'Gençlik Buluşması' kapsamında 81 ilden ilimize gelen 162 gencimizi ağırlıyoruz. Bu program çerçevesinde gelen gençleri ilimizin değişik bölgelerini gezdiriyorduk. Bugünkü program kapsamında Hacıbektaş ilçesini gezmeye gitmişlerdi. Hacıbektaş gezisini tamamlayıp Nevşehir'e dönüş yolunda daha önceden Gülşehir'den Hacıbektaş istikametine giderken bir aracın arızalanması ve ona müdahale eden çekicinin olay yerinde bulunması ve yine tesadüfen çok ilginç bir şekilde Hacıbektaş yönüne giden ikinci bir çekicinin arıza yapan araca çarparak karşı şeride geçiyor. Daha sonra Hacıbektaş istikametinden ilimiz istikametine gelen otobüslerin önüne çıkıyor. Öğrencilerimizi taşıyan otobüslerden ilki bu çekiciye çarpmamak için fren yapıyor. Arkasından gelen ikinci otobüs de birinci otobüse çarparak yan yatıyor. Çok şükür ki kazananın basit sıyrık ve yaralarla geçirilmiş olması bizim için büyük bir teselli. Toplamda 39 tane öğrencimiz ayaktan olmak suretiyle 1 öğrencimiz de kolunda kırık var. Ona da gerekli müdahaleler edildi. Gençlerimiz, Nevşehir Devlet Hastanesi ve diğer iki hastanede ayakta tedavi oluyorlar. Biraz önce ziyaret ettim, çok şükür durumları iyi. Bununla geçmiş olsun. Bizim için özellikle gelen ağırlamaktan gurur duyduğumuz, mutlu olduğumuz çocuklarımızın böyle bir kazaya karışması hepimizi derinden üzdü. Ama mutluyuz ki kötü sonuçlanmadı, ayakta tedavi edilerek taburcu olacaklar inşallah" diye konuştu. - NEVŞEHİR