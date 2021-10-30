Nevşehir'de uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi 3 Nolu Çim Saha'da gerçekleştirilen şenlikte belediye ekiplerince ücretsiz ay yıldızlı uçurtma dağıtıldı.

Etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, çocuklara Cumhuriyet bilinci aşılanması için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin süreceğini kaydeden Savran, "Bu millet, Cumhuriyetin ilan edildiği süreçte nasıl bir millet olduğunu gösterdi. Bu şuurla yine 15 Temmuz'da Kurtuluş Savaşı'ndaki bilinci, şuuru hep birlikte gördük. Bu şuurun yaşatılabilmesi, çocukların bu şuurla büyümesi için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz." dedi.