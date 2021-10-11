Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Durumundan şüphelenilen D.K'nin üstünü arayan ekipler, 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan D.K, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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