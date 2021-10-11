Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı.
Durumundan şüphelenilen D.K'nin üstünü arayan ekipler, 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.K, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika