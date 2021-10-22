Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika

Nevşehir'de okul bahçesinde voleybol oynarken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kentteki özel bir kolejin Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı.
Haber verilmesinin ardından okula gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özcan için Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Ailesi, yakınları ve bazı sınıf arkadaşlarının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Gülşehir Asri Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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