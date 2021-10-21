Nevşehir'in huzur ve güvenliğine komandolar da katkı sunacak - Son Dakika

Nevşehir'de göreve başlayan Jandarma Komando Bölük Komutanlığının hizmet binası törenle açıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki törende, komando birliğinin, bölgenin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara katkı sunacağını belirtti.

Jandarma ve emniyet teşkilatının omuz omuza görev yapan iki değerli kurum olduğunu ifade eden Becel, "Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın evinde güvenle uyumasını, işine, okuluna güvenle gitmesini sağlamakta. Biz her ne kadar Orta Anadolu'da küçük bir il olsak da aslında bir dünya kentiyiz. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden ilimize ciddi anmamla misafir geliyor. Dolayısıyla tabelada yazan nüfusun dışında çok sayıda kişiye hizmet edip onların güvenliğini sağlama konusunda birimlerimiz görev yapıyor." dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın da huzur ve güvenli ortamın sürekliliği için güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade ederek, huzurlu ve güvenli ortamın, sanayi ve turizm başta olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından birlikte görevli askerler komando marşını okundu.

Vali Becel'in hatıra fidanı diktiği törende, dua yapılarak açılış kurdelesi kesildi.