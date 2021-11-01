NEVÜ'de "Spor Bilgi Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından "Spor Bilgi Çalıştayı" düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerin fonksiyonlarından birisinin de ders dışında, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek olduğunu belirtti.

Yıl boyunca çeşitli programlarla öğrencileri alanında uzman kişilerle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Aktekin,"Üniversitemizde, Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz, gerek şehrimiz gerekse ülkemiz için alanında uzman sporcuları, antrenörleri ve milli sporcuları yetiştirmekte. Diğer taraftan üniversitemiz bünyesinde farklı spor branşları başta olmak üzere birçok alan üzerine kulüp ve topluluklarımız var. Sizlerden en büyük beklentimiz dersleriniz dışında da bu tür aktiviteleri takip etmeniz ve olabildiğince katılmanızdır. Biz üniversite olarak sizlere imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selçuk Akpınar'ın yaptığı çalıştay oturumunda, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Nevşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Çalıştay, konuşmacılara günün anısına çiçek takdiminin ardından sona erdi.