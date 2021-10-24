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NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni - Son Dakika

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

24.10.2021 07:15

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı Anma törenine katılanlardan görüntü Törene katılanların hüzünlenmesi NEW MEXİCO...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni

Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı

Anma törenine katılanlardan görüntü

Törene katılanların hüzünlenmesi

NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.

NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni
NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni
NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni
NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alec Baldwin, New Mexico, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni - Son Dakika
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