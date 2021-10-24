ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için düzenlenen anma töreni
Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in fotoğrafı
Anma törenine katılanlardan görüntü
Törene katılanların hüzünlenmesi
NEW MEXİCO - ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › NEW MEXİCO - Film setinde hayatını kaybeden Halyna Hutchins için anma töreni - Son Dakika