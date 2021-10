New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, New York Valiliğine aday - Son Dakika

NEW New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, New York Valiliğine resmen aday olduğunu duyurdu.

Letitia James, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New York Valiliğine aday oldum çünkü tüm New Yorklular adına güçlülerle mücadele etmek için deneyime, vizyona ve cesarete sahibim." ifadelerini kullandı.

Başsavcı James'in, bir önceki seçilmiş New York Valisi Andrew Cuomo'yu istifaya sevk eden cinsel taciz soruşturmasını yürütmüş olması dikkati çekti.

Sosyal medyada haberi memnuniyetle karşılayanların yanı sıra valilik seçimlerinde tek siyasi rakibini kendi başlattığı soruşturmayla yerinden etmesinin uygun olmadığını belirtenler oldu.

New York Eyalet Başsavcılığına seçilen ilk kadın olan Letitia James, 2019 başında göreve gelmişti.

Başsavcı James 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine kameraların karşısına çıkan Vali Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

Cuomo, görevi bırakması yönünde çağrıların yükselmesinin ardından 10 Ağustos'ta istifa etmiş, yerine yardımcısı Kathy Hochul gelmişti.

James, Demokrat Partinin haziran ayındaki ön seçimlerinde Vali Kathy Hochul ile yarışacak.