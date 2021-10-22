New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı - Son Dakika

NEW New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.
Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.
Olay yerine gelen New York polisi, caddeyi trafiğe kapattı.
Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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