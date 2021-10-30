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New York'taki Türkevi'nin yeni binasında ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı - Son Dakika

New York'taki Türkevi'nin yeni binasında ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı

30.10.2021 06:50
New York'taki Türkevi'nin yeni binasında ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle, New York'ta eylül ayında hizmete giren yeni Türkevi binasında ilk Cumhuriyet resepsiyonu gerçekleştirildi.

NEW Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü münasebetiyle, New York'ta eylül ayında hizmete giren yeni Türkevi binasında ilk Cumhuriyet resepsiyonu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Eylül'de faaliyete geçen Türkevi'nde, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamasına kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da hazır bulundu.

İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başlayan programda Başkonsolos Reyhan Özgür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Amerikan toplumuna yönelik 29 Ekim mesajını paylaştı.

Başkonsolos Özgür, yeni Türkevi'nde düzenlenen ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Amerika'daki Türk vatandaşlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özgür, "Dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin en önemli merkezlerinden biri olan New York'ta, başta Selçuklu mimarisi olmak üzere, tarihi ve geleneksel mimarimizden esinlenerek inşa edilen yeni Türkevi binası, Türkiye'nin New York ve dünyadaki görünürlüğünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Resepsiyon, Türk müziği ve solo keman dinletisiyle devam etti.

Cumhuriyet, New York, Türkiye, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'taki Türkevi'nin yeni binasında ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'taki Türkevi'nin yeni binasında ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı - Son Dakika
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