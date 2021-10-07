Niğde'de El Kaide bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde'de El Kaide bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı
NİĞDE - Niğde'de terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olan Suriyeli uyruklu 1 kişi TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'de faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E'nin Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli H.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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