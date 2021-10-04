Niğde'de eylül ayında çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli ve hükümlü yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, yaralama, hırsızlık, kasten öldürme, dolandırıcılık gibi suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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