Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4'üncü toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Vali Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen 228 proje bulunduğunu söyledi.

Projelerden 67'sinin kamu hizmetleri, 63'ünün tarım, 61'inin ulaştırma, 23'ünün eğitim, 7'sinin kültür ve turizm, 6'sının sağlık, birinin ise enerji sektörüne ait olduğunu belirten Şimşek, "İl genelinde yürütülen projelerin değeri 7 milyar 575 milyon 386 bin 109 lira. Bu projeler için toplam 904 milyon 684 bin 282 lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 473 milyon 462 bin 948 lirası harcandı. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme yüzde 52,33." ifadelerini kullandı.

Şimşek, kentte tarım ve hayvancılık, enerji, alt ve üst yapı gibi birçok çalışmanın hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.