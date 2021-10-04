Niğde'de polis, üniversite öğrencilerini uyuşturucu ve teröre karşı bilgilendirdi - Son Dakika

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencileri, uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terör, Narkotik, Güvenlik ve Toplum Destekli Şube müdürlüğü ekipleri, üniversitenin merkez kampüsünde stant açtı.
Uyuşturucuyla mücadele ve terör örgütlerinin eleman kazanımları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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