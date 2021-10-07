Niğde'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı - Son Dakika