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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

13.10.2021 14:02
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden 14,39 gram esrar, 47,79 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 3 bin 60 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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