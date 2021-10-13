Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin üzerinden 14,39 gram esrar, 47,79 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 3 bin 60 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi