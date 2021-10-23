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Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim - Son Dakika

Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

23.10.2021 13:52
Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelindeki metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 513 metruk bina kontrol edildi, şüpheli görülen 756 kişinin sorgusu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü; kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kentsel estetiğe uygun olmayan metruk binaların ve enkazların uyuşturucu/uyarıcı madde kaçakçılığı ve kullanımı, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi başta olmak üzere suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin artırılarak devam ettirilmesi amacı ile Kale, Eskisaray, Aşağıkayabaşı Mahalleleri başta olmak üzere il genelinde metruk binalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 513 metruk bina kontrol edildi, şüpheli görülen 756 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan denetimler sonucu 11 şahsa ceza kesildi.

Suç ve suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması kapsamında Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yürütülen çalışmaların etkin ve sürekli olarak devam ettirildiği bildirildi. - NİĞDE

Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim
Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim
Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim
Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim
Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Niğde, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde polisinden Metruk binalarda sıkı denetim - Son Dakika


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