Nijerya, 501 bin 600 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 501 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Fransa tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 501 bin 600 doz AstraZeneca aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkenin salgının üçüncü dalgasıyla mücadele ederken, aşıların ulusal Kovid-19 aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Aşıların salgınla mücadelede yardımcı olacağını ifade eden Shuaib, Kovid-19'a karşı halka aşı olmaları çağrısında bulundu.

Shuaib, ayrıca ülkede devam ulusal aşı kampanyalarında önemli ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 5 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 206 bin 561 kişi virüse yakalandı, bunlardan 194 bin 475'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 731 kişi yaşamını yitirdi.