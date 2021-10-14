Nijerya'da askeri araca saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari , güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Dosara, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını kaydetti.

Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı